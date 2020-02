Bilel recuperou protagonismo

O extremo Bilel ganhou mais espaço no Moreirense após a chegada de Ricardo Soares. O avançado foi titular em dois dos cinco jogos comandados pelo treinador que substituiu Vítor Campelos, recuperando o protagonismo que tinha perdido nos últimos meses. Peça fulcral na goleada conquistada em Barcelos, na última jornada, Bilel mereceu elogios do técnico e deverá manter a titularidade na receção ao V. Setúbal.





Os sócios do Moreirense têm direito a um bilhete de acompanhante para o encontro agendado para domingo. Os ingressos podem ser levantados na sede do clube, pelos associados com as quotas em dia. No intervalo da partida de domingo, o clube vai sortear camisolas entre as mulheres que estarão na bancada central.