Caleb emprestado ao Gondomar

O extremo Caleb foi emprestado ao Gondomar, da Série B do Campeonato de Portugal, até ao final da temporada. Trata-se da quinta cedência do ganês, de 22 anos, por parte dos cónegos depois de já ter rodado no Vila Real, FC Felgueiras 1932, AD Oliveirense e Sanjoanense.





Agora resta colocar Bruno Silva, lateral que também não conta para Vítor Campelos.