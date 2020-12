César Peixoto deixa aviso: «Se subestimarmos o Cova da Piedade, vamos ter problemas»

César Peixoto tem a ambição de seguir em frente na Taça de Portugal, mas para isso terá de ultrapassar, amanhã, o Cova da Piedade. Um adversário que o treinador olha com desconfiança e com muitas cautelas…





"Se subestimarmos o Cova da Piedade, vamos ter muitos problemas. Sabemos que os jogos da Taça são sempre diferentes. Quando uma equipa da 2.ª Liga defronta uma do campeonato principal, a motivação é grande e tem lá muitos jogadores que já passaram pela 1.ª Liga. Vão querer demonstrar neste jogo que, se calhar, ainda tinham capacidade para lá estar. Será um jogo com grau de dificuldade máxima porque, ofensivamente, a equipa deles tem muitos argumentos e pode-nos causar problemas, se formos relaxados ou com algum grau de facilitismo, coisa que não vou deixar que aconteça, porque vamos na máxima força. Teremos de estar muito focados e concentrados, pois temos de vencer para seguir em frente a Taça de Portugal e cimentarmos o nosso trabalho", sintetizou o técnico.Apesar de tudo, o técnico dos cónegos, com 40 anos, sente a equipa preparada para dar uma boa resposta, numa prova onde, curiosamente, iniciou o seu trajeto à frente do Moreirense. "O facto de me ter estreado na Taça é igual. A motivação diária é sempre a mesma. Passo muitas horas a trabalhar para implementar o que pretendo para a equipa. Vamos jogar uma eliminatória da Taça, que é uma competição lindíssima em que todos querem ir o mais longe possível. Os jogadores estão motivados e sabem que precisamos de uma vitória para ficarmos com índices de confiança maiores. Estão a trabalhar bem, mas trabalhar sobre vitórias é diferente e as coisas assimilam-se mais rápidas. Tivemos uma semana mais estável, com praticamente todos os jogadores a regressarem de lesões. Queremos alimentar tudo isto com uma vitória para depois irmos a Tondela ainda mais motivados. Vejo o grupo unido, alegre e motivado, com vontade de querer dar a volta à situação", sublinhou.César Peixoto convocou todos os jogadores disponíveis para o embate com o Cova da Piedade.