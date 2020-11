César Peixoto é o novo treinador do Moreirense

O Moreirense confirmou, esta manhã, o acordo com o treinador César Peixoto. O antigo internacional português assinou contrato válido até ao final da temporada.





Natural de Guimarães, César Peixoto terá a primeira experiência na Liga NOS, depois de ter orientado clubes como Varzim, Académica de Coimbra e Chaves.O técnico, de 40 anos, vai substituir Ricardo Soares que chegou ontem a acordo para deixar o banco dos cónegos.O Moreirense ocupa a 11.ª posição do campeonato, com 8 pontos, tendo um jogo em atraso - não chegaram a atuar este fim de semana diante do Paços de Ferreira devido a um surto de Covid-19.