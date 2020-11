César Peixoto: «Fizemos o Sporting sofrer»

O Moreirense perdeu (2-1) este sábado em Alvalade diante do Sporting, num jogo em que César Peixoto se sentou pela primeira vez no banco dos cónegos, ele que havia falhado o duelo da Taça de Portugal por ter testado positivo à Covid-19.

Na primeira reação ao encontro, o treinador elogiou a exibição da equipa minhota e a capacidade de criar grandes problemas ao atual líder do campeonato.





"Grande jogo da minha equipa. Sabíamos que íamos ter dificuldades, pois vínhamos de muitas adversidades. Na 2.ª parte caímos fisicamente, mas tenho de dar os parabéns à equipa pela organizarão. Sabíamos que Sporting era forte, tentámos controlar e sempre tivemos capacidade de tentar olhar mais à frente. Tenho a certeza que o Moreirense vai jogar melhor e fazer um bom campeonato", sublinhou o técnico, na flash interview, à Sport TV."Foi um grande jogo, parabéns ao Sporting. Fizemos o Sporting sofrer, podíamos ter levado um ponto, mas o futebol é mesmo isto", acrescentou."Dar os parabéns à estrutura, que arranjou formas de trabalhar, sermos criativos e passar a ideia. Fiz 3 treinos, estive 10 dias fora e fiz mais um treino antes do jogo de hoje. Foi difícil, só com capacidade de inovar e esforço de todos conseguimos. Tivemos de ser pró-ativos, tentar inovar, tentar dar feedback por telemóvel, etc. Não desejo isto a ninguém""Não o conhecia pessoalmente, só joguei contra ele. Do que ouvi é uma figura que toda a gente respeita, com muita sinceridade e teve muito sucesso. É pena, o futebol fica mais pobre. Foi uma semana trágica para o futebol."