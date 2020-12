César Peixoto: «Fomos a equipa mais proativa num jogo equilibrado»

César Peixoto aplaudiu o trabalho dos seus jogadores no empate com o Gil Vicente (1-1). No final do encontro deste sábado, o treinador do Moreirense avaliou um "jogo equilibrado" e sublinhou que os cónegos têm mostrado o que "querem".





"Fomos a equipa mais proativa num jogo equilibrado, mas aqui e ali não tão bem executado no plano técnico. Na primeira parte houve dificuldades para encontrar espaço diante de um oponente fechado e organizado.Na segunda parte, tentámos pressionar mais alto a primeira fase de construção do Gil Vicente e surtiu efeito. Sofremos um golo de canto contra aquilo que estava a ser a segunda parte, mas tivemos um caráter tremendo e uma personalidade enorme.Queríamos a vitória, mas ficámos com um empate que é importante para nós numa semana de três jogos. Parabéns aos meus jogadores, que fizeram um bom jogo em termos de atitude, deram uma resposta física fantástica e este é o caminho.Há muito trabalho pela frente para estabilizar a equipa em resultados e em jogo, bem como nos elementos do plantel. Na próxima semana temos uma preparação mais completa e normal, com mais soluções para criar dificuldades na escolha do 'onze'.No plano defensivo, já estamos num bom nível e foi mais um jogo sem oportunidades criadas pelo adversário. Ofensivamente, sobretudo, na segunda parte conseguimos lá chegar e trabalhámos mais a nossa ideia de jogo e formas de encontrar o espaço.São coisas que vão crescer com o tempo, com o conhecimento dos jogadores sobre a ideia, com a confiança trazida pelos resultados e outro nível físico. Os jogadores tentam e as coisas vão acontecer, porque existe qualidade individual. Basta criar ferramentas.Vejo uma equipa comprometida com o trabalho, o clube, a equipa técnica e a ideia de jogo. Preocupava-me se não visse uma equipa agressiva e sem perspetivas de futuro. Hoje ficou mostrado que a equipa quer, está saudável e vai fazer um bom trabalho".