César Peixoto: «Fomos mais incisivos e ofensivos»

O Moreirense somou o primeiro triunfo na Liga NOS sob o comando técnico de César Peixoto ao bater (1-0) o Santa Clara. Na reação à partida, o treinador reconheceu alguma felicidade mas defendeu a superioridade dos cónegos após o intervalo e elogiou os seus jogadores.





"No primeiro tempo, tivemos algumas dificuldades, mas, na segunda parte, acho que fomos melhores, conseguindo uma vitória que é fruto do espírito de grupo, da união e que nos vai ajudar ser mais competitivos no futuro. Não vencemos a jogar da forma que eu quero, mas, às vezes, não é possível. Os jogadores foram uns campeões e são uns justos vencedores. Acho que fomos mais incisivos e ofensivos, perante um Santa Clara que às vezes até teve mais bola, mas que esteve sempre mais atrás", afirmou César Peixoto, em conferência de imprensa."Os jogadores estavam ansiosos por uma vitória, sentiam que em Tondela podíamos ter vencido. Sinto uma recetividade fantástica dos atletas, eles acreditam e gostam da nossa forma de trabalhar e da ideia de jogo. O grupo está de parabéns, acreditou até ao fim. Temos tido algumas contrariedades com lesões, mas agarram-se uns aos outros e acabaram por ser uns campeões."