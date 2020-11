César Peixoto infetado com Covid-19

César Peixoto e o adjunto João Correira testaram positivo à Covid-19 pelo que não poderão orientar a equipa na eliminatória da Taça de Portugal, a disputar domingo, frente ao Merelinense, naquele que seria o jogo de estreia de ambos no comando técnico dos cónegos.





Contrariedades de última hora ainda sem reflexos no plantel, pese embora as dúvidas que se levantam para a próxima bateria de testes em função das circunstâncias, principalmente dado o contacto direto que o treinador manteve com os jogadores nos últimos dias.Recorde-se os minhotos suspenderam os treinos há duas semanas, depois de terem sido detetados mais de 20 casos de Covid-19 no seio do plantel e da estrutura que acompanha a equipa, entre os quais o ex-treinador Ricardo Soares.Por esse motivo também a DGS decretou o encerramento das instalações dos minhotos, na certeza que, da mesma forma, o surto obrigou as entidades competentes a ter de adiar o jogo frente ao Paços de Ferreira, relativo à 7ª jornada da Liga NOS.De referir ainda que o consequente e obrigatório período de isolamento a que foram submetidos todos os elementos dos cónegos também condicionou a apresentação do arranque dos trabalhos de César Peixoto, uma vez que o treinadoresteve privado de lidar com os atletasdurante vários dias e no seu primeiro dia de trabalho em Moreira de Cónegos só teve seis jogadores à sua disposição.