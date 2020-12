César Peixoto: «O Tondela vai criar-nos algumas dificuldades»

O Moreirense desloca-se no sábado (18 horas) a Tondela para defrontar a equipa beirã na 10.ª jornada da Liga NOS. Na antevisão ao encontro o técnico dos cónegos, César Peixoto, admitiu estar à espera de dificuldades mas sublinhou a ambição de lutar com objetivo de conseguir os três pontos.



"O nosso adversário tem uma equipa bem organizada, com qualidade de jogo, que gosta de ter bola, que tem uma estrutura semelhante à que temos apresentado. O Tondela vai criar-nos algumas dificuldades, mas prefiro apanhar equipas assim do que muito fechadas. Nestes dois jogos contra o FC Porto demonstrou muita qualidade, quer com bola, quer nas transições. Não vai ser um jogo fácil, mas vamos lá com o intuito de conquistar os três pontos e tentar implementar a nossa ideia, o nosso ADN. A equipa vai estar mais forte, subir de patamar exibicional", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.





"A equipa tem-se mostrado estável defensivamente, agora tem de evoluir aquilo que fez no Cova da Piedade. Temos de ser mais agressivos nos duelos com o portador da bola, temos de ser mais agressivos no último terço, para meter a bola na área. A equipa já começa a construir bem, ma estão a faltar as dinâmicas corretas na frente. O nosso trabalho incidiu sobre isso, tentamos criar uma variabilidade de movimentos para decidir bem no último terço. No último jogo criamos mais oportunidades, chegamos mais à frente, mas ainda falta criar mais movimentos de rotura. Se a equipa subir neste patamar, a equipa vai subir desta forma.""O importante são os que estão cá e é com estes que temos de trabalhar. A equipa evoluiu na semana passada, com mais tempo de trabalho. Nesta semana, já incidimos mais noutros aspectos, mas não posso exigir aos jogadores coisas que ainda não lhes dei. O Moreirense vai começar a ser mais agressivo ofensivamente, mas não vamos atacar de qualquer maneira, dar chutão para a frente. Vamos melhorar, saber quando temos de acelerar, os nossos extremos têm de pedir mais a profundidade. Isto evoluiu com o tempo, a equipa vai ser mais agressiva.""É um adversário bastante complicado, que eliminou o Vitória, é um adversário bem organizado. Temos de pensar mais para a frente. Nesta altura estamos mais concentrados no Tondela. O Santa Clara tem vindo a demonstrar que é uma equipa complicada, com valor. Vamos abordar sempre o jogo com o intuito e passar mais uma eliminatória, porque é um jogo que está ao nosso alcance."Golos de bola parada do Moreirense"A razão dos golos de bola parada é o trabalho. Estudamos todos os momentos do jogo, a minha equipa técnica passa horas a estudar todos os momentos. Todas as semanas temos um dia em que incidimos o trabalho nas bolas paradas ofensiva e defensivamente, tentamos criar dinâmicas para ter sucesso. É trabalho da equipa técnica e dos jogadores, que percebem as nossas ideias. Temos de apostar em todos os momentos do jogo, mas as bolas paradas são cada vez mais decisivas. Nada acontece por acaso ou por sorte, mas sim com muito trabalho."