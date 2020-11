César Peixoto orienta 18 jogadores no segundo treino pelo Moreirense

O treinador César Peixoto orientou esta sexta-feira 18 futebolistas do Moreirense, dos quais 12 regressaram após terem estado infetados com o novo coronavírus e cumprido 10 dias de isolamento profilático.

O segundo apronto do sucessor de Ricardo Soares, hoje oficializado como novo técnico do Gil Vicente, sucede ao surto de covid-19, que suspendeu a atividade dos 'cónegos' na semana passada e originou 30 casos de infeção, cuja maioria esteve assintomática.

Os 18 jogadores cumpriram os 10 dias de isolamento exigidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e receberam alta dos respetivos médicos de família, devendo os restantes 10 companheiros reintegrar os treinos do Moreirense até ao início da próxima semana.

Na quinta-feira, os minhotos voltaram aos relvados com os guarda-redes Miguel Oliveira, Kewin e Nuno Costa, o defesa Matheus Silva, o médio Galego e o avançado Derik Lacerda, associados aos primeiros casos de infeção registados no final de outubro.

No arranque dos trabalhos, César Peixoto contou com o adjunto João Correia, o preparador físico Diogo Coutinho e o observador Rodrigo Fernandes, enquanto o adjunto Raul Faria e o treinador de guarda-redes Paulo Lobo se mantêm em funções no clube.

O Moreirense, no 11.º posto, com oito pontos, deveria ter recebido o Paços de Ferreira no sábado, num jogo da sétima jornada da I Liga, que foi adiado para 01 de dezembro, às 21:45, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

O próximo compromisso dos minhotos é a visita ao Merelinense, integrada na terceira eliminatória da Taça de Portugal e aprazada para 22 de novembro, às 15:00, no Estádio João Soares Vieira, em Merelim São Pedro, freguesia do concelho de Braga.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,29 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.181 em Portugal.