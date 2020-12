César Peixoto: «Perdemos dois pontos» 

Foi com um sabor amargo que o técnico do Moreirense saiu de Tondela, dado o que viu em campo, num encontro que terminou sem golos.





"Fomos claramente melhores do que o Tondela, tivemos mais bola, mais oportunidades, construímos com qualidade. O Tondela tinha demonstrado contra o FC Porto que podia causar problemas, mas não causou. Acabámos por não ser felizes, faltou melhor tomada de decisão na finalização. Perdemos dois pontos porque fomos superiores mesmo contra 11 e depois, contra 10, ainda mais. Mas estaria mais preocupado se não chegássemos à área, como aconteceu com o Gil Vicente", referiu César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio João Cardoso.