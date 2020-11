César Peixoto: «Rúben Amorim está a fazer um trabalho fantástico»

César Peixoto abordou esta sexta-feira a deslocação do Moreirense ao terreno do Sporting, deixando a ideia de que a ambição passa pela conquista dos 3 pontos, apesar de reconhecer a qualidade do atual líder do campeonato.





"O Sporting está confiante, tem uma equipa forte e os processos bem assimilados. O Rúben Amorim está a fazer um trabalho fantástico e estão na liderança com toda a justiça. Mas estamos preparados para essas dificuldades e também temos os nossos argumentos", garantiu o treinador, que se preparara para fazer a estreia na 1.ª Liga. "A minha motivação está no máximo, porque cheguei ao patamar que queria e este clube transmite toda a estabilidade. Não tenho receio nenhum de estar na 1.ª Liga", sublinhou.César Peixoto lembrou ainda os tempos em que partilhou o balneário do Benfica com Rúben Amorim, era Jorge Jesus o treinador… "O Rúben sempre foi um amigo, um colega de equipa e ambos fazíamos três ou quatro posições no campo com o Jorge Jesus. Na altura já percebia que o Rúben era inteligente na forma como fazia a leitura do jogo e acabou por ser treinador com naturalidade. Nunca falámos sobre essa possibilidade, mas aconteceu, tanto a ele como a mim…"