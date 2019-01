Chiquinho eleito melhor jovem da Liga NOS pelo terceiro mês seguido

O médio Chiquinho, do Moreirense, foi eleito, pelo Sindicato dos Jogadores, o melhor jogador jovem da Liga NOS no mês de dezembro do ano passado, anunciou esta sexta-feira o organismo em comunicado.O jogador, de 23 anos, venceu a votação pelo terceiro mês seguido, depois de também ter arrecadado o prémio em outubro e novembro do ano passado.Desta feita, Chiquinho obteve 13,38% dos votos, superando o médio Stephen Eustáquio (13,33%), que, esta semana, se transferiu do Desportivo de Chaves para os mexicanos do Cruz Azul, e o avançado Heriberto Tavares, também do Moreirense (12,93%).Na II Liga, foi distinguido o avançado Romário Baldé, da Académica, que recebeu 13,52% das votações.