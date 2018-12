Chiquinho eleito o melhor jogador jovem de outubro/novembro

Chiquinho foi distinguido, esta quinta-feira, como o melhor jogador jovem da 1ª Liga nos meses de outubro e novembro, um prémio entregue pelo Sindicato dos Jogadores que reconhece as boas exibições assinadas pelo médio nesse períodoO jogador do Moreirense somou quatro jogos para o campeonato e marcou um golo, amealhando 19,44% dos votos. Pelo caminho, ficaram Tiago Sá (13,64%), do Sp. Braga, e Ivanildo (10,83%), seu companheiro de equipa nos cónegos.No que diz respeito à 2.ª Liga, Guilherme Ramos, jogador do Mafra, foi o eleito com 20,22% dos votos, superando Daniel Figueira (11,4%), do V. Guimarães B, e Filipe Soares (11,03%), do Estoril.