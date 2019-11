Chiquinho reviu amigos

Os trabalhos que o plantel do Moreirense realizou ontem de manhã contaram com a presença de duas visitas especiais, concretamente Chiquinho, jogador do Benfica que na época passada representou os cónegos, bem como Rafael Martins, avançado que milita nos chineses do Zhejiang Greentown e ainda usufrui do melhor registo de golos numa só temporada ao serviço dos minhotos.

Boa-disposição numa sessão que, para colmatar a ausência dos vários internacionais, contou com as presenças dos juniores Rúben, Leandro, Casimiro, Faia e João Paulo.

Por outro lado, o técnico Vítor Campelos aproveitou a tarde para, na companhia da sua equipa técnica, assistir ao jogo entre o Berço e a Oliveirense, do Campeonato de Portugal, em que o avançado ligado ao Moreirense, Ricardo Almeida, marcou um golo.