Claque do Moreirense oferece à autarquia material de proteção

A claque do Moreirense, os Green Devils, entregou material de proteção à Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos.





A oferta resultou de uma ação solidária promovida pelos elementos da claque nas últimas semanas, que permitiu a aquisição de viseiras de proteção, agora doadas à Junta de Freguesia local.O presidente da autarquia, António Brás, elogiou o empenho da claque do Moreirense, ressalvando que se trata de um gesto "que tanto enaltece a nossa Vila", por se tratar de material "fundamental nesta luta que é uma luta de todos".As viseiras angariadas pela claque Green Devils serão distribuídas por instituições da freguesia, no sábado, numa ação conjunta em que será entregue mais material de proteção, como máscaras, doadas pelas empresas Vermis Confecção de Vestuário Lda., do presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, e Confecções Cruzeiro, do vice-presidente do clube, Jorge Sampaio.