Em causa está uma quinta localizada a 150 metros do estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, freguesia do concelho de Guimarães, distrito de Braga.Na infraestrutura nascerão quatro campos de futebol, um edifício com 20 quartos, um ginásio, entre outras valências.Também é intenção do Moreirense, disse o presidente, "colmatar uma lacuna atual do clube", uma vez que neste momento a equipa de futebol profissional, além de usar o seu estádio, treina em campos emprestados, nomeadamente o de Pevidém ou o de Serzedelo, no mesmo concelho.Os valores associados a este investimento não foram revelados, sendo que o projeto deverá ser realizado em várias fases, dando prioridade aos campos de futebol.Vítor Magalhães conta ter "um ou dois prontos até ao final do ano".