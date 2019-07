Concentração começa em Ofir

Inicia esta segunda-feira o estágio de pré-temporada do Moreirense em Ofir, com os treinos a realizarem-se em Vila Chã.





Na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, terá lugar um jogo-treino diante do Berço, emblema estreante no Campeonato de Portugal. Halliche não fará parte do estágio porque continua na CAN, enquanto Sori Mané é esperado durante esta semana.