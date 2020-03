Cónegos guardados por stewards

Cerca de 15 adeptos do Moreirense viram o jogo da sua equipa trajados a rigor no Estádio da Luz mas numa zona pouco habitual do recinto dos encarnados. Com o desenrolar do jogo e já após o 0-1 para os cónegos, aconteceram vários bate-bocas com os benfiquistas nas imediações, o que levou ao reforço da segurança no local, com iminência de episódio de violência face à exaltação dos encarnados. De repente, o local no piso 1 onde marcavam presença os adeptos visitantes passou a estar guardado por cerca de 10 assistentes de recinto desportivo.





Já a chamada caixa de segurança onde costumam estar os adeptos visitantes esteve completamente vazia.