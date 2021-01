Conté amplia soluções para a defesa do Moreirense

O lateral Abdu Conté está recuperado da lesão que forçou a sua substituição no jogo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, e já integrou os trabalhos de ontem sem limitações. Disponibilidade física a aumentar o leque de opções do técnico Vasco Seabra para a eliminatória da Taça de Portugal a disputar frente ao Santa Clara, uma vez que o defesa guineense não entrou na estratégia para a receção ao Vitória, na última jornada. De referir que o avançado Derik Lacerda também está operacional e até já jogou os minutos finais do dérbi com os vizinhos de Guimarães.