Conté e Ibrahima perto de regressar a Moreira de Cónegos

O lateral Abdu Conté e o médio Ibrahima Camará regressam a Moreira de Cónegos na próxima semana, depois de terem optado por passar parte do período de férias na zona sul do país.





Abdu Conté voltou para junto da família, com autorização do clube, na companhia de Ibrahima, com quem partilha casa numa unidade hoteleira de Vizela.Os dois jogadores já sabem, no entanto, que na próxima semana devem apresentar-se em Moreira de Cónegos para integrarem os treinos, ao que tudo indica nos relvados, com o restante grupo.