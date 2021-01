Conté e Lacerda geram dúvida

A disponibilidade física do lateral Abdu Conté e do avançado Derik Lacerda para a receção ao Portimonense será reavaliada hoje, dia em que os cónegos regressam aos trabalhos. O defesa deixou o jogo frente ao Nacional novamente com queixas físicas, pelo que subsiste a dúvida sobre a sua recuperação em tempo útil, ao passo que foi diagnosticado um traumatismo no ombro direito a Derik Lacerda, que, recorde-se, esteve parado mais de dois meses, devido a uma lesão no ombro esquerdo.