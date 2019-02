Continuidade de Arsénio é prioridade para a SAD

A SAD do Moreirense está apostada em chegar a um entendimento com Arsénio para a sua continuidade no clube. O extremo, um dos jogadores em final de contrato, foi novamente abordado pelos responsáveis 'cónegos' na semana passada, no sentido de perceberem a sua disponibilidade para prolongar o vínculo que termina no final da temporada.O desfecho das conversações deverá ser conhecido em breve, uma vez que se trata de um dos jogadores mais influentes do plantel. Arsénio cumpre a quarta temporada no Moreirense, não consecutivas, tendo já atingido o estatuto de capitão.O defesa-central Iago Santos será entregue à equipa técnica esta semana, tudo indica a tempo do jogo com o Vitória de Setúbal.