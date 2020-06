Continuidade de Nuno Santos difícil de concretizar

A continuidade de Nuno Santos no plantel do Moreirense da próxima temporada é um cenário difícil de concretizar, uma vez que o médio não só está ao serviço dos cónegos a título de empréstimo do Benfica, como já tem um lugar garantido nos trabalhos de pré-temporada dos encarnados, como anunciou o presidente Luís Filipe Vieira. Nuno Santos, de 21 anos, foi titular em todos os jogos com Ricardo Soares no comando técnico e apenas saiu das opções frente ao Benfica, devido aos regulamentos.