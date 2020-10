Contratempos de última hora afastam William do Moreirense

Contratempos de última hora afastaram o avançado William do Moreirense. Depois de ter rescindido com o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, na semana passada, o ponta-de-lança era esperado em Moreira de Cónegos para assinar contrato. Contudo, o acordo com avançado ruiu, pelo que não são esperadas novidades em Moreira de Cónegos no último dia do mercado de transferências.





O internacional angolano tem uma proposta financeiramente tentadora da Arábia Saudita, mas irá cumprir o contrato com os cónegos.

Ao não conseguir contratar mais um avançado - Daniel dos Anjos, do Benfica B, também esteve nos planos -, o Moreirense vai fechar as portas à saída de Fábio Abreu.