Coronavírus: Moreirense confirma não haver conferência de antevisão do jogo com Boavista

O Moreirense confirmou esta quarta-feira que a conferência de imprensa de antevisão do treinador Ricardo Soares ao jogo de domingo com o Boavista, da 25.ª jornada da Liga NOS, não se vai realizar.

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que, em virtude das recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), a habitual conferência de imprensa de antevisão, para o jogo Boavista - Moreirense, não se irá realizar", lê-se na nota enviada pelo clube da vila de Moreira de Cónegos aos órgãos de comunicação social.

O duelo agendado para as 17:30 de domingo, no Estádio do Bessa, no Porto, vai decorrer à porta fechada, na sequência da decisão da Federação Portuguesa de Futebol na terça-feira suspender aos jogos das competições profissionais e não profissionais de futebol agendados para o fim da semana, a propósito da pandemia de Covid-19, que já infetou 59 pessoas em Portugal, segundo a atualização mais recente da DGS.

O Moreirense esclareceu, porém, que, no respeito pela "profissão de jornalista desportivo" e pela "respetiva contribuição para a divulgação da modalidade em geral e do clube em particular", os órgãos de comunicação social podem enviar questões ao treinador 'cónego' até sexta-feira, por escrito.

O emblema do concelho de Guimarães avisou que as questões vão ser "analisadas e respondidas, sendo os áudios e as filmagens enviados para as respetivas redações".

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje a doença Covid-19 como pandemia.

A OMS justifica a declaração de pandemia com "níveis alarmantes de propagação e inação".

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.