Coronavírus: Moreirense sem jogadores infetados após testes de quarta-feira

O plantel do Moreirense não apresenta qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus, após os resultados negativos nos testes realizados na quarta-feira, confirmou esta quinta-feira fonte oficial do clube da Liga NOS.

Um dos jogadores da equipa 'cónega', o lateral esquerdo Abdu Conté, acusou positivo nos testes realizados em 09 de maio, pouco depois do regresso aos treinos no relvado, mas já está recuperado desde 04 de junho, o primeiro dia em que os resultados dos testes realizados pelo plantel do Moreirense, pela equipa técnica liderada por Ricardo Soares e pela restante estrutura do futebol foram negativos.

O Moreirense vai realizar nova vaga de testes às 19:00 de hoje, 24 horas antes da deslocação de 11 quilómetros ao estádio do Vitória de Guimarães, para o dérbi do concelho vimaranense, relativo à 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

