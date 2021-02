Covid-19: Médio Franco recupera da reinfeção e regressa aos treinos do Moreirense

Gonçalo Franco recuperou da reinfeção pelo novo coronavírus, que causa a covid-19, três meses após o primeiro teste positivo, e regressou aos treinos do Moreirense, anunciou o clube da Liga NOS.

O médio, de 20 anos, conheceu o resultado numa ronda de despistagem realizada em 3 de fevereiro, na véspera do triunfo frente ao Famalicão (2-0), em jogo da 17.ª jornada, do qual ficou afastado, a par da deslocação ao Farense (2-1) e da receção ao Benfica (1-1).

Contratado ao Leixões no defeso, Gonçalo Franco soma 16 aparições esta época e já esteve infetado em novembro de 2020, quando um surto de covid-19 originou 30 casos de infeção na estrutura do Moreirense e suspendeu os treinos durante semana e meia.

O centrocampista eleva as opções do treinador Vasco Seabra na preparação do embate com o Boavista, no qual já poderá contar com o defesa Steven Vitória e o médio Alex Soares, que cumpriram castigo no empate com as 'águias', no domingo, da 19.ª ronda.

Pedro Amador, Matheus Silva, Sori Mané, Felipe Pires e Pedro Nuno continuam lesionados, enquanto os avançados Walterson e Yan serão reavaliados, uma vez que sentiram queixas físicas e foram substituídos na segunda parte do jogo com o Benfica.

O Moreirense, sétimo colocado, com 25 pontos, visita o Boavista, 17.º e penúltimo, com 15, na sexta-feira, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, num duelo da 20.ª jornada.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.400.543 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.321 pessoas dos 785.756 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.