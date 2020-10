Covid-19 provoca razia no Moreirense: cónegos têm 16 jogadores para o duelo com o Rio Ave

O Moreirense conta com apenas 15 jogadores na ficha do jogo com o Rio Ave, marcado para as 18 horas, devido a um surto do coronavírus SARS-CoV-2, que causou mais três baixas. Depois de conhecidos os casos do treinador Ricardo Soares e do guarda-redes Miguel Oliveira, que adiantamos ontem, os testes revelaram mais quatro casos positivos: os guarda-redes Kewin e Nuno Costa e o extremo Galego, que inicialmente teve um teste inconclusivo. Além destes, também Raul Faria, da equipa técnica, está de baixa devido à Covid-19.





Contas feitas, o Moreirense tem cinco jogadores infectados, uma vez que Matheus Silva tinha acusado positivo na ronda de testes que antecedeu o jogo com o Marítimo, da ronda anterior. Curiosamente, três são guarda-redes, pelo que resta apenas o habitual titular, Mateus Pasinato.O clube de Moreira de Cónegos conta apenas com cinco jogadores no banco, já que os extremos Lucas Silva e Yan juntaram-se à longa lista de ausências por lesão: Sori Mané, Derik Lacerda, André Luís, Abdu Conté e Pedro Amador continuam a cargo da equipa médica.Há apenas uma boa notícia. Anthony D’Alberto já está no banco, uma vez que está praticamente recuperado da lesão no joelho direito.