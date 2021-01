David Simão é reforço do Moreirense e Patrick William está a caminho

David Simão é reforço do Moreirense até ao final da época por empéstimo do AEK Atenas. Trata-se de um regresso a Portugal do médio, de 30 anos, que nas últimas épocas atuou no Antuérpia (Bélgica), Hapoel Beer Sheva (Israel) e AEK (Grécia). As negociações entre as partes já estão concluídas e a oficialização da ligação até junho deve ser feita nas próximas horas.





Caso a inscrição de David Simão seja validada em tempo útil pelos serviços da Liga, o médio poderá cumprir o quarto e último jogo de uma suspensão antiga já este domingo, no FC Porto-Moreirense, ficando assim livre para o dérbi com o V. Guimarães na próxima jornada.Além do médio, César Peixoto também deverá passar a contar nos próximos dias com Patrick William. O central está sem espaço no Famalicão e deverá rumar a Moreira de Cónegos para poder ganhar tempo de jogo, numa situação em todo idêntica à de Walterson, que no verão fez o mesmo trajeto.