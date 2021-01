David Tavares já rescindiu com o Moreirense e regressa ao Benfica

A etapa de David Tavares no Moreirense chegou ao fim. O médio já deixou Moreira de Cónegos, depois de ter acertado os termos da rescisão do contrato que era válido até ao final da temporada.





Cedido pelo Benfica no verão passado, David Tavares não correspondeu às expectativas. O médio foi mesmo chamado à atenção pelos três treinadores que conheceu, que colocaram em causa o seu comprometimento com o coletivo. O derradeiro episódio que levou à sua saída aconteceu no final da semana passada, quando se desentendeu com Vasco Seabra.David Tavares passa novamente para a alçada do Benfica, que tem em mão a possibilidade de o ceder a outro clube da Liga NOS. Contudo, a sua reintegração na equipa B é um cenário que está a ser analisado.Em função da vaga em aberto no plantel, a SAD do Moreirense vai, tudo indica, inscrever o médio Sori Mané.O internacional pela Guiné Bissau está praticamente recuperado da lesão grave que sofreu em Agosto do ano passado, pelo que será opção para Vasco Seabra na segunda metade da temporada.Sori Mané foi operado aos ligamentos do joelho esquerdo, intervenção que pressupõe um período de recuperação de cerca de seis meses. Prazo que está a chegar ao fim, pelo que Sori Mané deverá começar, em breve, a treinar no relvado, de forma a ganhar o necessário ritmo competitivo.