Defesa vai ter de mexer

Sem poder contar com Halliche, expulso diante do Sporting, e Steven Vitória, que vai cumprir castigo depois de ter somado o 5º amarelo, Ricardo Soares terá de improvisar um defesa-central para alinhar ao lado de Rosic, o único disponível para o embate com o Belenenses SAD, depois da saída de Iago Santos para o Al Taawon, da Arábia Saudita. O lateral-esquerdo Abdu Conté e o médio Sori Mané são os principais candidatos a atuar no eixo da defesa, soluções que vão sempre obrigar a novas mudanças na equipa, face à vaga que ficará em aberto.