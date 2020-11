O avançado Derik Lacerda está infetado com o coronavírus SARS-CoV-2, aumentando assim para seis o número de jogadores do Moreirense que padecem de covid-19. O ponta-de-lança está sob a alçada do departamento médico desde a pré-temporada, depois de ter sido operado ao ombro esquerdo, pelo que já não entrava nos planos para a receção ao Paços de Ferreira, da 7.ª jornada da Liga NOS, marcada para sábado, às 15h30.





Derik Lacerda acusou positivo na ronda de testes realizada no sábado, destinada apenas aos jogadores lesionados. Nesta altura, além do avançado também estão infetados os guarda-redes Miguel Oliveira, Kewin e Nuno Costa, o extremo Galego e o lateral Matheus Silva, que revelou um teste positivo no passado dia 22 de Outubro. O defesa poderá voltar a treinar esta semana.Além destes jogadores, o treinador Ricardo Soares também está infetado, assim como o treinador-adjunto Raul Faria. Outro elemento da equipa técnica, Maurício Vaz, apesar de ter testado negativo, foi colocado em isolamento.O plantel e o staff foram sujeitos a nova ronda de testes esta segunda-feira, de forma a tentar controlar o surto. Os resultados ainda não são conhecidos.Recorde-se que o Moreirense tem apenas com 16 jogadores disponíveis, como já aconteceu no encontro com o Rio Ave, sendo que apenas um deles, Mateus Pasinato, é guarda-redes. É neste cenário iniciou, esta segunda-feira, a preparação do jogo com o Paços de Ferreira. A realização da partida, por enquanto, não está em causa. Mas, este é um cenário que pode mudar a qualquer altura em função do resultado dos testes realizados esta segunda-feira.