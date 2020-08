Derik Lacerda reforça Moreirense por cinco épocas

O avançado brasileiro Derik Lacerda reforçou o Moreirense com um contrato válido até ao final da época 2024/25, informou esta quarta-feira o clube minhoto no sítio oficial.

O ponta de lança, de 20 anos, pode estrear-se no principal campeonato luso depois de ter cumprido a temporada anterior na Académica, equipa da 2.ª Liga portuguesa, pela qual marcou dois golos em 17 jogos oficiais.

Derik Lacerda é o quinto reforço do Moreirense no mercado de transferências em curso, depois do guarda-redes Kewin, emprestado pelo Mirassol (Brasil), dos defesas Manuel Ferraresi, emprestado pelo Manchester City (Inglaterra), e Pedro Amador, ex-Sporting de Braga, e do extremo Yan, cedido pelos brasileiros do Palmeiras.