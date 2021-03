Dez torres de iluminação instaladas em dois dias na nova academia do Moreirense

A nova academia do Moreirense, que ainda não está concluída, mas já possui dois relvados naturais à disposição dos futebolistas do clube da Liga NOS, recebeu 10 torres de iluminação nos últimos dois dias.

"Seis torres vão iluminar os 18 mil metros quadrados do relvado que serve de local de treino do plantel principal. As restantes irão iluminar o relvado sintético e toda a área envolvente, apoiando o departamento de formação", escreveram os minhotos nas redes sociais, aludindo a instalações que reunirão os trabalhos das diversas equipas do clube.

A designada Vila Desportiva foi apresentada em novembro de 2018, aquando do 80.º aniversário do Moreirense, mas sofreu atrasos devido à remoção do solo, estando na primeira etapa de construção, que ainda integra um campo sintético para a formação.

Esse deverá ser o próximo passo, antecedendo, numa segunda fase, a edificação de um terceiro relvado natural, uma residência com 20 quartos e um ginásio, à margem dos terrenos onde o plantel de Vasco Seabra tem treinado desde novembro de 2020.

A obra já custou mais de 3,5 milhões de euros e vai ocupar 150 mil metros quadrados da antiga Quinta da Devesa, situada na freguesia vizinha de Guardizela, a 200 metros do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos.

A Câmara Municipal de Guimarães já acordou conceder um subsídio de 600.000 euros para ajudar a financiar o maior projeto infraestrutural da SAD de Vítor Magalhães, que adquiriu os terrenos há quase três anos e suportará os principais encargos financeiros.

O Moreirense, sétimo, com 29 pontos, recebe o Rio Ave, nono, com 25, no domingo, às 15h00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, num encontro da 23.ª jornada, com arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto.