DGS manda fechar instalações do Moreirense devido ao surto de Covid-19

A Direção Geral de Saúde ordenou esta terça-feira o encerramento total das instalações do Moreirense devido ao surto de Covid-19 que afecta o clube.





O Moreirense também suspendeu os treinos depois de terem sido detetados novos casos de Covid-19 no seio do plantel, mas também na estrutura que acompanha a equipa. A decisão foi tomada pelo médico do clube, esta terça-feira, em acordo com a Administração da SAD.A bateria de testes realizada ontem, segunda-feira, revelou novos casos positivos. Face ao alastrar da situação, o plantel já não cumpriu o treino agendado para esta terça-feira. O regresso aos trabalhos apenas deverá acontecer depois do surto estar controlado.Estão infetados cerca de 25 pessoas, entre jogadores, equipa técnica e estrutura.