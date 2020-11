Diogo Coutinho: «Temos as nossas capacidades e estaremos preparados»

O Moreirense defronta, este domingo, o Merelinense do Campeonato de Portugal, em jogo a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, um encontro em que os cónegos contarão com a presença de Diogo Coutinho, treinador-adjunto da formação minhota, no banco a suprimir a ausência de César Peixoto.



De que forma a equipa técnica se adaptou à ausência forçada do César Peixoto neste arranque em Moreira de Cónegos?

"De facto, é a realidade que vivemos. Na situação atual temos de nos adaptar dia a dia. Apesar das circunstâncias temos conseguido manter toda a equipa técnica presente com o auxílio da tecnologia. O treinador acompanha o trabalho no campo, faz toda a programação. Temos de elogiar a estrutura que nos tem dado todo o apoio, tem-nos dado todas as condições e apoio para que tudo funcione normalmente. Apesar de não poder estar cá toda a equipa técnica, a verdade é que o trabalho está a ser feito dentro da normalidade possível", começou por referir Diogo Coutinho, na antevisão ao encontro.





"A equipa foi fazendo sempre um trabalho que permitiu aos jogadores estarem activos. Faltava o trabalho de campo, com este período foi possível readquirir alguns níveis físicos. O grupo está aberto às nossas ideias, tem estado a adquirir a ideia de jogo do nosso treinador, não se nega a qualquer esforço. Vai ser uma equipa que vai entrar para ganhar o jogo.""Com a tecnologia acabamos por ter acesso à informação e analisamos a equipa adversária. É uma equipa com qualidade, que tem bons jogadores. Estamos preparados, temos de entrar concentrados e fortes. É um jogo com características diferentes, com um adversário que vai estar motivado, temos de manter máximo empenho, rigor e atitude para vencer o jogo. Temos as nossas capacidades e estaremos preparados", concluiu.