Djavan entra no corredor com contrato de dois anos

Confirma-se Djavan como reforço do Moreirense. O brasileiro assinou um contrato de dois anos com os cónegos, assumindo-se como natural sucessor de Rúben Lima no corredor esquerdo e com a concorrência do seu compatriota Bruno Silva.

Aos 31 anos, Djavan conhece o quinto clube em Portugal, ele que chegou a assinar pelo Benfica quando estava na Académica, mas acabaria por nunca jogar nos encarnados, seguindo para o Sp. Braga, em 2014. Djavan é esperado amanhã em Moreira de Cónegos para iniciar a bateria de testes médicos e físicos que a grande maioria dos seus novos companheiro de equipa já cumpriu nos últimos três dias.

Refira-se que Bilel só regressa amanhã a Moreira de Cónegos, integrando de imediato o primeiro treino no relvado. O franco-argelino foi autorizado a voltar mais tarde das férias e vai cumprir os exames clínicos durante a semana.