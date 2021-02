Dupla de novo à disposição

Três semanas depois de ter sofrido uma lesão muscular no encontro com o Sp. Braga, Matheus Silva está pronto para regressar aos treinos com o plantel do Moreirense. O lateral-direito estará disponível para a receção ao Belenenses SAD, aumentando assim as opções do treinador Vasco Seabra. Quem também está de regresso ao lote de elegíveis é o extremo Felipe Pires, sendo mais uma solução para o ataque dos cónegos. O brasileiro não joga desde 12 de janeiro passado, devido a problemas físicos.