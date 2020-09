Extremo Felipe Pires reforça Moreirense

O Moreirense reforçou o ataque com o extremo Felipe Pires. O brasileiro, de 25 anos, assinou um contrato válido por três temporadas.





Sinalizado como potencial reforço há várias semanas, Felipe Pires desvinculou-se do Hoffenheim, da Alemanha, para se mudar para Portugal. Na segunda metade da última época esteve cedido ao Rijeka, de Croácia, depois de também ter sido emprestado ao Palmeiras e Fortaleza.O novo reforço do Moreirense chegou à Europa em 2013 para alinhar nos juniores do RB Leipzig. Seguiram-se passagens pelo Red Bull Salzburgo, Liefering, FSV Frankfurt e Áustria de Viena antes de se mudar para o Hoffenheim, em 2019. Não chegou a vestir a camisola do clube alemão, uma vez que foi emprestado sucessivamente a Palmeiras, Fortaleza e Rijeka."Estou muito feliz por assinar com o Moreirense, sou mais um que chega para ajudar esta família. Espero conquistar todos os objetivos junto com os adeptos", disse, ao site do clube.