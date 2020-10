Fábio Abreu associado ao Al Ahly

Integrado no estágio da seleção de Angola, a decorrer no Luso, o avançado continua a ser associado a clubes de países que ainda não encerraram o mercado de transferências. Com uma proposta concreta de um clube da Arábia Saudita, que o Moreirense ainda não aceitou, e sondagens da Rússia, Fábio Abreu foi agora associado ao Al Ahly, considerado o maior clube do continente africano.





A SAD do Moreirense ainda não descartou a possibilidade de vender o avançado, apesar das propostas que recebeu estarem ainda distantes da verba pretendida. Se não for, entretanto, negociado, Fábio Abreu regressa a Moreira de Cónegos na quarta-feira, depois de terminar o estágio ao serviço da seleção de Angola.