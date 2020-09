Fábio Abreu é para segurar

A transferência de Fábio Abreu está pendente da entrada de mais reforços para o sector ofensivo do plantel a cargo de Ricardo Soares.

O internacional angolano, figura de proa da equipa na época passada e com muito mercado, é o único ponta-de-lança disponível no plantel depois da lesão de Derik Lacerda, pelo que a SAD pretende segurá-lo até perto do fecho do mercado.

Hoje, os cónegos realizam o derradeiro teste de pré-época. O encontro com o P. Ferreira, marcado para as 17 horas, será realizado à porta fechada.