Fábio Abreu faz balanço fantástico da época

Fábio Abreu assume o orgulho pela época de afirmação em Moreira de Cónegos, mas continua sem abrir o jogo sobre o futuro, alegando apenas que está “grato ao presidente Vítor Magalhães pela aposta, quando muitos duvidavam”.

“Não sei se vou continuar a jogar no Moreirense. Tenho contrato, mas o futuro pertence a Deus. Agora estou de férias e quero desfrutar. Depois logo se vê o que acontece”, resumiu o internacional angolano ao Canal 11, sem esconder que ficou surpreendido pelos golos que apontou: “Vim com toda a confiança do Mundo e sabia que tinha de fazer golos, mas agora 15… foi uma época fantástica.”

Eficácia que lhe permitiu estabelecer o recorde de jogos consecutivos a faturar, mas que Fábio Abreu também foi ágil a reconhecer “só ter sido possível graças à confiança de todos os companheiros”. “No início da época era mais um novato e a maioria dos centrais não sabia quem era, mas, depois, já me olhavam com outros olhos”, confidenciou o avançado, destacando os momentos de finalização na Luz e no Dragão como os seus melhores golos.

Entretanto, Manuel Ribeiro sucede a Marco Couto no cargo de diretor desportivo.