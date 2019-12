Fábio Abreu faz mira ao Sporting

Fábio Abreu parte em vantagem para ser titular na próxima jornada do campeonato, em Alvalade, diante do Sporting, depois de ter marcado três golos nos últimos dois jogos do Moreirense.A luta com Nenê pela vaga na frente de ataque começou a pender para Abreu na fase inicial da temporada. Depois perdeu espaço para o brasileiro, até que relançou-se na Taça de Portugal, quando saiu do banco para fazer o golo de honra dos cónegos diante do Mafra. Com isso, o técnico Vítor Campelos devolveu a titularidade a Fábio Abreu, que correspondeu com dois golos frente ao Aves.Foi o primeiro bis de Fábio Abreu em jogos da 1.ª Liga, o que acarreta uma dose extra de confiança ao jogador, de 26 anos, antes desta visita ao Sporting, uma partida rodeada de um maior grau de dificuldade e maior mediatismo.A formação de Moreira de Cónegos inicia a preparação do jogo com o Sporting esta terça-feira, depois de gozada a folga semanal.