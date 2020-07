Fábio Abreu luta pelo topo dos melhores marcadores do clube na 1.ª Liga

Com 12 golos marcados no campeonato, Fábio Abreu ainda alimenta a expectativa de inscrever o seu nome na história do Moreirense como o melhor marcador do clube numa edição da 1ª Liga. O internacional angolano está a quatro golos da marca de Rafael Martins, alcançada na época 2015/16, e tem ainda cinco jogos para bater a marca do brasileiro.