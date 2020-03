Fábio Abreu: «No FIFA também marco muitos golos comigo»

O avançado Fábio Abreu bateu o recorde de jogos consecutivos a fazer o gosto ao pé neste campeonato, com seis golos apontados nas últimas seis jornadas, e assume o isolamento como a melhor solução para lidar com a pandemia que forçou a interrupção das competições.





Consentimento com perspetiva social, contudo, que não impediu o goleador de reconhecer as limitações de passar tanto tempo em casa, pese embora tenha apontado "o convívio familiar" como um dado positivo a retirar das circunstâncias."Não é fácil trabalhar em casa, mas tendo em conta a situação que o mundo atravessa é melhor ficarmos isolados", comentou Fábio Abreu à comunicação dos cónegos, salientando que "o clube forneceu a todos os jogadores as melhores condições para trabalharem nas suas residências": "Cumpro todos os exercícios que a equipa técnica tem-nos preparado diariamente".Circunstâncias anómalas contornadas com a ajuda da família e do mundo virtual que o avançado procura usufruir também na perspetiva de diluir as tentações gastronómicas à disposição e que tantos problemas podem originar quando regressar ao ativo."Consigo estar mais tempo com a minha filha e a minha mulher, comparativamente com o período normal de trabalho. É importante cumprir o isolamento com a família e nem quero imaginar como seria sozinho", disse o avançado, para logo de seguida revelar os seus passatempos preferidos: "Jogo FIFA para matar as saudades e jogo com o Moreirense. Também marco muitos golos com o Fábio Abreu para tentar dar uma mexida. Procuro fazer coisas diferentes para me manter distraído e para não comer exageradamente. Temos de enveredar por uma postural o mais saudável possível e evitar comprar o que nos pode prejudicar, como os chocolates e as gomas", revelou Fábio Abreu.