Fábio Abreu pode sair no verão

Fábio Abreu pode valer um encaixe financeiro significativo aos cofres da SAD do Moreirense no próximo verão.

Autor de 13 golos esta temporada, 10 dos quais na Liga, o avançado tornou-se uma das figuras do plantel de Ricardo Soares, despertando atenções, sobretudo, do estrangeiro. As sondagens têm sido permanentes e no mercado de inverno foram mais intensas. Contudo, na altura, a administração dos cónegos considerou não estarem reunidas as condições para vender o avançado.

Além disso, não houve quem se tivesse aproximado do valor da cláusula do ponta-de-lança, de 5 milhões de euros, ainda que tenha existido um clube que ofereceu uma verba a rondar os 3 milhões. O Moreirense vive numa boa situação financeira, pelo que tem condições para esperar por propostas mais vantajosas.