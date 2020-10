Fábio Abreu ruma ao Al-Batin

Fábio Abreu vai mudar-se para a Arábia Saudita, depois do Moreirense ter chegado a um acordo com o Al-Batin, treinado pelo português José Garrido, para a sua transferência. As duas partes já acertaram os termos do contrato, que deverá ser oficializada depois do jogador chegar à Arábia Saudita, tudo indica amanhã ou na quarta-feira.





O ponta-de-lança está integrado no estágio da seleção de Angola, que está concentrada no Luso desde a semana passada, mas poderá ser dispensado do jogo marcado para esta terça-feira frente a Moçambique para iniciar a viagem mais cedo.O negócio vai permitir ao Moreirense encaixar uma verba a rondar os 2.5 milhões de euros. O clube fica, no entanto, sem o seu melhor marcador da época passada, e que na temporada em curso já apontou dois golos. André Luís e Derick Lacerda, que estão a recuperar de lesões, são as únicas soluções para Ricardo Soares.