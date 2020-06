Fábio Abreu sem pólvora na retoma

Depois de ter marcado nos últimos seis jogos antes da paragem da Liga, Fábio Abreu ainda não conseguiu apontar qualquer golo na retoma do campeonato.

O ponta-de-lança mereceu a confiança de Ricardo Soares nos jogos com o Boavista, Rio Ave e V. Guimarães, mas, apesar de ter criado boas oportunidades nos três jogos, mantém-se a zero no pós-quarentena. Mesmo assim, continua a merecer os elogios do treinador, que defende a importância do trabalho que tem realizado dentro das quatro linhas. “Podia ter feito golos, mas meço a exibição dos jogadores a um nível diferente que não nessa questão dos números. Tem feito um grande trabalho”, disse, no rescaldo do jogo com o Vitória.