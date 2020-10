Fábio Abreu tem proposta da Arábia Saudita

Fábio Abreu tem em mãos uma proposta de um clube da Arábia Saudita que o pode levar a deixar o Moreirense nos próximos dias. Apesar do mercado de transferências naquele país não fechar agora, como acontece na Europa, o clube em questão está a fazer tudo para assegurar, desde já, um acordo com a SAD dos cónegos para a contratação do internacional angolano.





O avançado também está nos planos do En Avant de Guingamp, da 2.ª divisão, e até se fala de uma proposta no valor de 2 milhões de euros. O AEK Atenas, da Grécia, também perguntou pelas condições em que pode contratar o jogador.Prevenido para a possível saída de Fábio Abreu, o Moreirense deve oficializar, em breve, o acordo com William, que na semana passada rescindiu com o Al-Faisaly, da Arábia Saudita. O clube de Moreira de Cónegos também ainda espera por Daniel dos Anjos, do Benfica.Por outro lado, em Itália Axel Bakayoko foi apontado como possível reforço do Moreirense. Trata-se de um lateral-direito ligado contratualmente ao Inter de Milão, que na época passada esteve cedido ao St. Gallen, da Suíça. Segundo o portal Tuttomercato, Axel Bakayoko está nos planos do Moreirense e Cittadella, da Série B e italiana.